大同股票有人炒 金管會：資料已送檢調

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老牌電器廠大同股票傳出有陸資炒作，金融監督管理委員會證期局王詠心表示，大同股票有異常、有人炒作，至於對象是誰由檢調釐清，金管會前陣子已把資料移給檢調。

媒體報導，從去年9月到今年3月，永豐及兆豐銀行保管的外資專戶，疑似陸資匯入近百億元進台灣，大買大同股票，大同股價因此從約5元一路炒到約20元。

立法院財政委員會今天審查「當沖降稅」證券交易稅條例修正草案，王詠心會中受訪時指出，大同股價有異常、有資金炒作，但炒作的對象是否為陸資，目前檢調正在釐清，而金管會前一陣子已把資料移給檢調。

大同董監改選行情早在去年下半年就引爆，在外資買盤不斷湧入下，股價不斷飆高，從去年7月的約5元一路飆高，就在股價2月見到20.65元的高點後，如今股價又回跌到12元附近。1060323

(中央社)