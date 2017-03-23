中原推動國際化 日大學生愛台灣

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中原大學今天持續進行日本華語文化研習營，邀日本姊妹校大學生藉著學校春假期間來台學習華語、體驗台灣小吃、傳統手工藝等文化。

中原大學今天表示，甜蜜芒果冰、臭豆腐跟四神湯，各式美食小吃讓來自日本的大學生驚呼：「喔伊夕！」而親身體驗日本正統「壁咚」更讓台灣學生害羞不已。

中原大學每年三月舉辦日本華語文化研習營，讓日本姊妹校的大學生藉著學校春假期間來台學習華語，也安排中原學生透過一對一學伴方式輔導，幫助來台的日本大學生熟悉校園與生活環境、認識最正統的「台灣味」。

中原大學副國際長黃文宗表示，開辦迄今10年的華語文研習營，一開始僅與早稻田大學合作，提供日本學生來台短期密集華語文課程與文化體驗，由於活動好評不斷，日本姊妹校陸續加入參與，今年更有早稻田大學、新潟大學、東北工業大學、關西大學與東京電機大學等五所大學共17位學生來台參加。

他指出，今年的營隊將於3月24日結束，當天並舉辦「結業成果展」，透過課堂學習的成果展現，讓日本大學生留下在台灣最美好的結業回憶！

東京電機大學的高橋健治表示，交流讓他印象最深刻就是文化之旅，不但體驗了日月潭的旖旎風光、看了大名鼎鼎的野柳女王頭，更在九族文化村看到台灣「櫻花季」。1060323

(中央社)