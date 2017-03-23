陸振興男足 拚2020世界排名前70

我要評比

中國大陸振興足球行動一波接一波，繼官方訂定2050年成為「足球一流強國」目標，中國足球協會日前也發布「2020行動計畫」，目標2020年男足FIFA世界排名前70位，女足前10位。

根據國際足球總會（FIFA）官網，截至9日，中國大陸的世界男子足球排名是第86名，遠低於1998年曾登上的第37名；女足排名則是第13名，低於2003年曾登上的第5名。

中新網今天報導，中國足協日前在官網發布「中國足球協會2020行動計畫」，確定2020年男足FIFA世界排名前70位、女足前10位的發展目標。

這項計畫還公布中國大陸各級國家隊的大賽目標。在男足方面，2018年世界盃足球賽未訂出目標，2019年亞洲盃足球賽目標4強，2020年東京奧運則「力爭參賽資格」。

2018年世界盃亞洲區資格賽重燃戰火，分組墊底的中國大陸男足今晚將在湖南長沙出戰南韓隊。由於對戰勝率僅5.9%，中國大陸隊總教練里皮（Marcello Lippi）向隊員喊話「捍衛14億中國人的尊嚴」。

中國大陸國家發展和改革委員會2016年4月發布「關於印發中國足球中長期發展規劃（2016－2050年）的通知」，2021至2030年中程目標是「躋身世界強隊」，2031至2050年遠程目標則是全力實現成為「足球一流強國」。

由於中國大陸足球代表隊多年來戰績不佳，這份規畫當時引發不少中國大陸網民吐槽。有網友酸說「愚人節還沒過完吧」、「這餅畫的是不是大了點」。1060323

(中央社)