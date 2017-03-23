駁轉帳撥用 國民黨：曾替國民政府墊款

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中國國民黨行管會主委邱大展今天表示，國民黨當時並未想將公有財產轉成黨產，且還替國民政府代墊款項，包括墊款購飛機、修建南京中山路等，合計當時美元215萬2866.59元。

行政院不當黨產處理委員會24日將針對「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」召開聽證會。

邱大展上午召開記者會，出示相關歷史文件表示，只有「轉帳」沒有「撥用」，在政府文件中也找不到有關「轉帳撥用」的名詞解釋。黨產會所謂「轉帳撥用」的土地，國民黨比黨產會更想知道是哪些土地？

邱大展表示，國民黨當時並未想將公有財產轉成黨產，包括民國34年5月19日6屆全國代表大會諸多黨員提案以國家資源鞏固黨的財源，但均遭否決。

他說，地方執行委員會也提出欲依省級機關學校使用日產轉帳撥用方式（無償使用），但國民黨財委會代電奉總裁手令，除已專案飭辦外，應一律租用。

邱大展表示，國民黨不僅未想將公有財產轉成黨產，還有多項替國民政府代墊款項的證明；中央改造委員會39年10月5日會議中確定國民黨17年12月至26年6月為政府墊款購飛機款、修建南京中山路款、建築公墓紀念堂款、革命軍遺族學校款等，中改會40年2月20日第5次會議確定上述墊款合計當時美元215萬2866.59元。1060323

(中央社)