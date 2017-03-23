百萬日圓捐款證實 安倍昭惠弊案持續延燒

日本現任首相安倍晉三（圖左）與夫人安倍昭惠（圖右）。（圖/美聯社）

日本現任首相安倍晉三（Shinzo Abe）的夫人安倍昭惠（Akie Abe），近日陷入森友學園低價購入土地弊案，雖首相先前向國會極力澄清與該案的關係，但該校校長籠池泰典今日在聽證會上，公開證實曾收取安倍昭惠約1百萬日圓（約27.3萬台幣）的捐款，恐再次引發政治風暴，甚至危急安倍晉三想三連任首相的政治前途。

據日本讀賣新聞報導，一向以右翼教育被外界詬病的森友學園，日前遭踢爆以市價1/10的費用，向大阪近畿財務局取得郊區土地使用權，其中安倍昭惠更被反對黨議員指控，涉嫌出任該校新校區「名譽校長」一職，讓安倍晉三與夫人雙雙被捲入弊案中。在今日的國會聽證會上，該校校長籠池泰典更證實，他過去曾收取安倍夫人對學校的100萬日圓（約27.3萬台幣）捐款，似乎狠狠打了極力撇清關係的安倍夫婦一巴掌。對此指控，首相官邸與自民黨高層雖大力駁斥，但恐怕政治風暴與傷害已經造成，安倍三連任之路恐怕將受影響。

反對黨國會議員趁勢追擊森友學園弊案。（圖/美聯社）

先前訪問美國時，安倍昭惠（圖左）與美國第一夫人梅蘭妮亞（圖右）參觀佛州庭園。（圖/美聯社）

創立於1952年，位於大阪市的森友學園，是一間被外界視為具有濃厚保守和右翼色彩的私立小學和幼兒園。要求旗下的幼兒園，讓3至5歲幼童背誦由明治天皇於1890年頒布的

《教育敕語》，並在幼兒教育中加強對皇室、愛國心等指標，甚至曾因在校內宣傳仇視韓國與中國人的言語，遭到眾多家長不滿而投訴。如今，因購買土地弊案而「聲名大噪」，也讓這家獨特的學校再次浮出檯面。

才剛獲得自民黨特許延長總裁任期的安倍晉三，執政多年的他，仍獲過半日本民眾的支持，原本信心滿滿地準備下屆國會大選，卻在此時殺出程咬金，讓政治前途再次面臨巨大挑戰。森友學園弊案該如何解套，恐將是安倍夫婦與自民黨當前最優先處理的議題之一。

(中時電子報)