酸民說又狂刪網友留言？ 邱議瑩臉書持續被灌

邱議瑩嗆「酸民加油」網譙：了不起 囂張！（圖/翻攝自邱議瑩臉書）

圖截自影音

客委會主委李永得在台北轉運站遇警察盤查，引爆一連串風波，李妻立委邱議瑩事後先護航指「警察勤務教育不足！」21日晚間更在臉書PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」雖事後將發文設定不公開，但憤怒網友持續洗版邱議瑩臉書，並質疑邱議瑩狂刪留言，事隔一日網友仍持續灌留言。

客委會主委李永得在台北轉運站遇警察盤查，李妻民進黨立委邱議瑩及其女兒，都在臉書為李永得護航。邱議瑩臉書更PO文：「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」臉書發文心情更設定「覺得被逗樂了」。此舉徹底激怒廣大網友，邱議瑩臉書遭洗版，然而疑似有工作人員不停刪留言，憤怒的網友直到今日此時仍在洗版邱議瑩臉書，總留言數已經累積超過1萬6千則，還有網友要勞動局調查，工讀生徹夜刪留言是否違反勞基法。

網友們最新留言「可以幫忙新竹市民去踹林志堅市長的門嗎？」、「好大官威啊，嚇死寶寶囉~」、「好了，好了，各位用力刪文的工讀生，中午休息放飯了」、「這個爛政客的朋友跟粉絲們怎麼不出來講話啊？等你們很久耶，露個臉給大家看看阿！」、「哇靠！用酸民納稅的錢請工讀生來刪酸民的貼文，了不起。」、「你才假帳號」、「我們來理性討論一下，邱議瑩臉書的工讀生或小編或幕僚或助理或隨扈......有沒有超時加班熬夜刪文工作的議題」、「工讀生刪的累了。下去領50」

(中時電子報)