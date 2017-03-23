賴清德：南鐵地下化北延與輕軌 可望獲核定
為了具體改善台南市交通，市府極力爭取鐵路地下化北延，以及建置輕軌等計畫，市長賴清德今天早上表示，上述有助於台南交通大躍進的建設，可望由行政院核定，儘速推動。
一例一休的問題引發爭論，嘉南藥理大學與台南市政府勞工局聯合舉辦論壇，邀產官學界透過座談、交流，希望提出實質的建議，讓職場環境更好。
賴清德今早到嘉南藥理大學參加友善職場安全高階主管論壇，提及台南市長任內已經第七年，前四年著重基礎建設，第二任則擘畫各項建設及暢談正在努力的方向，並早一步宣布2項重要建設可望爭取中央預算核定的喜訊，他並向產業界信心喊話「台南是值得投資的城市」。
他表示，任內招商上千投資案，創造逾8萬個工作機會，為提升職場、生活環境，讓民眾都能安居樂業，市政府全力推動各項基礎建設，也規劃了下階段重大發展的願景，目前陸續展現成果。
(中時)
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