賴清德：南鐵地下化北延與輕軌 可望獲核定

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台南市長賴清德透露南鐵地下畫北延及輕軌建設可望獲中央核定預算。（曹婷婷攝）

為了具體改善台南市交通，市府極力爭取鐵路地下化北延，以及建置輕軌等計畫，市長賴清德今天早上表示，上述有助於台南交通大躍進的建設，可望由行政院核定，儘速推動。

一例一休的問題引發爭論，嘉南藥理大學與台南市政府勞工局聯合舉辦論壇，邀產官學界透過座談、交流，希望提出實質的建議，讓職場環境更好。

賴清德今早到嘉南藥理大學參加友善職場安全高階主管論壇，提及台南市長任內已經第七年，前四年著重基礎建設，第二任則擘畫各項建設及暢談正在努力的方向，並早一步宣布2項重要建設可望爭取中央預算核定的喜訊，他並向產業界信心喊話「台南是值得投資的城市」。

他表示，任內招商上千投資案，創造逾8萬個工作機會，為提升職場、生活環境，讓民眾都能安居樂業，市政府全力推動各項基礎建設，也規劃了下階段重大發展的願景，目前陸續展現成果。

(中時)