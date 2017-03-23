中油加油站公廁更換免治馬桶 公廁文化再升級

中油為進一步提升國內公廁文化，今年1月宣布在全台610座直營站進行公廁升級計畫，其中一項是馬桶更換為免治馬桶，為消費者打造賓至如歸的如廁感受，未來也將繼續為改造台灣公廁環境而努力。

中油自92年起即開始推動公廁改造計畫，多年下來，中油廁所品質已普遍獲得消費者肯定，並多次榮獲地方主管機關表揚。今年的改造目標除延續過去公廁通風、明亮與潔淨的感受之外，更規劃在全台610座直營站視規模大小，改裝免治馬桶，至3月中旬為止已完成95站、175座免治馬桶，預計在今年6月30日前裝設完成。其中數度獲得台北市績優公廁評鑑表揚的大直站，104年曾榮獲「標竿獎」，該站向以五星級廁所聞名，站區綠美化如公園般 ，員工每半小時打掃清潔，讓廁所「不髒、不濕、不臭」，目前該站已完成公廁升級設備，朝六星級廁所邁進。

此外，環保署今年3月14日宣布推動民眾上廁所後衛生紙直接丟馬桶政策，中油已搶先一步將男廁垃圾桶全部移除，並於廁所外部設置共用垃圾桶，女廁保留垃圾桶，但此垃圾桶並非提供丟置衛生紙，而是丟置女性衛生用品；並做好清楚告示、加強沖水水壓，以示配合政策之決心。身為國內油品市場領導品牌，中油公司持續致力提供顧客更好的服務，讓消費者感受到中油的用心。

中油表示，將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，持續為國人服務，營造舒適的加油環境，期能與消費者共創雙贏。

(工商)