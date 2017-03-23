台股當沖稅率減半 立院初審通過

台股當沖交易稅由千分之3降至千分之1.5 ，今日在立法院財委會初審通過！

對於立委羅明才、曾銘宗等人爭取當沖交易稅要降至千分之1、觀察期應拉至3年，財長許虞哲堅守千分之1.5。他指出，國際間沒有當沖交易稅或印花稅調降案例，我國是首推。

據估算，當沖交易稅由千分之3降至千分之1.5，稅收損失約37.5億元，日均成交值要增加100億元才能彌補稅損，而且沒當沖的投資人稅率是千分之3、當沖投資人稅率已減半，千分之1.5較合適，而稅制上路後1年的觀察期較為妥適。

許虞哲分析，當沖交易稅若降至千分之1，每年稅收損失達50億元，觀察期拉長為3年稅損恐怕更大，「藥不能下那麼重。」希望先做小幅調整，1年後再檢討，如果稅損可以因為交易量擴大彌補，可以再延長實施期限。

另外也有立委指出，當沖降稅是否會造成長期投資人稅率比短線投資人的稅率高，許虞哲表示，這部份財部也有考量，五月份稅改時將提出股利稅改方案，因為長期投資人一定會有股利，可望給予減免。

(工商)