立法院初審通過 當沖降交易稅到千分之1.5

立法院財委會23日初審通過行政院版本的調降當沖交易稅率，由現行千分之3（0.3％）降到千分之1.5，施行期間為一年，一年後若台股交易量未明顯回升，稅收損失極大，則財政部會再作出新的建議。

金管會預估，目前當沖交易量占集中市場交易量近10％，若交易稅降到千分之1.5，當沖交易量可望提高到15％，當沖占上櫃市場交易量的15％左右，若降交易稅，則可拉高到22.5％，整體日均交易量可拉高250億元左右，有助台股發展。

財政部長許虞哲也表示，若當沖降交易稅率到千分之1.5，一年稅收損失是37.5億元，必須當沖交易量增加100億元才能彌補此稅收損失，但若有帶動其他非當沖交易量，則交易量不用當沖交易量不必新增100億元即可彌補。

(工商)