情侶至喜馬拉雅山健行失聯19天 同學：別開玩笑了 快出來

國立東華大學華文系學生劉宸君愛好戶外活動。（張祈翻攝）

國立東華大學華文系學生劉宸君愛好戶外活動與男友一拍即合。（張祈翻攝）

國立東華大學華文系學生劉宸君和男友梁聖岳，在上月22日赴尼泊爾喜馬拉雅山健行，自本月3日最後與親友聯繫後，原訂昨日（22日）要與旅行社聯繫卻沒沒消息，家屬急著找人，學生們知道消息後，紛紛在兩人的臉書留言，盼兩人別開玩笑了，快出來！

東華大學昨晚回應，劉宸君目前休學中，並會持續與家長保持聯繫，必要時會給予協助。轉述劉父表示，他們是健行非登山，因當地地處偏僻，大多數村莊通訊不便無法聯絡，且近日有下大雪，認為他們可能受困村莊無法下山，已請尼泊爾當地友人及嚮導協尋，劉母將於24日前往當地。

同班同學透露，劉宸君是個天性開朗、喜歡親近自然，關心社會議題，跟同樣愛好的戶外活動的男友一拍即合，這趟喜馬拉雅山健行從上學期就規劃及安排，預計休學一學期在印度待4個月。她也指出，兩人從吉隆坡開始騎單車，騎到印度接著就在尼泊爾失聯，最後一次聯絡是在3月3日，看了新聞才得知兩人還沒下山，大家都非常擔心。

(中時)