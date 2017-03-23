WBC》史卓曼6局無安打 勇奪MVP
作為在紐約出生的美國公民，媽媽來自波多黎各，藍鳥右投史卓曼（Marcus Stroman）要代表哪個國家出賽，永遠不會是個簡單的選擇。但母親理解並支持他代表美國，在社群網站上卻遭不少波國球迷痛罵，史卓曼23日用前6局「無安打」的好投，對不理性的鄉民做出最棒回應，賽後也榮膺本屆賽事的MVP（最有價值球員）。
「這場比賽非常有趣，」史卓曼賽後表示：「你無法有更激情的氣氛了，老實說，感覺就像季後賽一樣，也許更強烈一些。為胸前的國家而戰，每次上場都讓你感到無比驕傲，加上隊友用守備力挺我，才有今天這場勝利。」
史卓曼預賽對衛冕軍多明尼加先發4.2局無失分，但複賽對上波多黎各，不知是不是碰上母親祖國的複雜心情所致，他一開賽就連挨6安、失4分，儘管隨後回穩也無力回天，讓美國以5比6落敗。
來到冠軍戰，史卓曼似乎已經做好心理建設，前6局只用了68球，僅讓波多黎各打了19人次，1人靠四壞保送上壘。不過美國7局上一陣猛攻，打了超過半小時，休息太久的史卓曼下半局面對首名打者帕岡（Angel Pagan），就被擊出左外野邊線旁落地的二壘打。
經典賽史上只出現過1場「無安打比賽」，為2006年預賽荷蘭馬蒂斯（Shairon Martis）所締造。但是役為7局10比0提前KO巴拿馬，史卓曼23日本來就不可能獨撐9局，無安打雖然破功，已替美國首次稱霸經典賽立下重要戰功。
(中時電子報)
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