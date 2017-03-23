六星化！ 中油加油站北市全改免治馬桶

中油加油站公廁裝設新型免治馬桶。（照片來源：王玉樹拍攝）

女廁試辦放置高級感應式垃圾桶，供女性丟衛生用品。

加油站男廁全面移除垃圾桶，響應衛生紙直接丟垃圾桶。

中油董事長陳金德日前宣布要打造加油站六星級公廁，今天中油正式宣布，已完成北市75個直營站共126座免治馬桶裝設，預計6月底前完成全台983座裝設，經費8500萬。

同時，響應政府衛生紙丟馬桶政策，中油也全面在加油站移除男廁垃圾桶，並在女廁試辦感應式臭氧垃圾桶，供女性丟清潔衛生用品。

因為有部分民眾反映上完廁所馬桶沖洗不順，有排水管線太小問題，中油同時也正在進行298座老舊公廁改善工程，翻修汰換磁磚、照明設備與加大管線等。

中油明水站站長林傳淇今天展示該站免治馬桶，指馬桶蓋有恆溫，近日上門顧客反應冬天時很受用。民眾上廁所可用坐墊紙鋪在上面，用完即可丟到馬桶內沖掉，如廁後也有溫水清洗。女廁部分，該站也試買一個4000元的黑色感應式垃圾桶在裡面，女性只要用手靠近，垃圾桶蓋即自動打開，關上後還會進行紫外線殺菌。

由於先前有廁所手持清潔器被偷走，現在一個8000元的免治馬桶蓋是否也需要做防竊管理？中油表示，廁所入口現在都有裝監視器，可隨時掌握出入員動態。

(中時)