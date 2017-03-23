ELLA卸貨倒數計時 她竟稱「嚇到要宮縮了」
ELLA目前懷胎八個多月，距離卸貨倒數僅剩一個多月，周遭姐妹更是期待「勁寶」報到之日到來，昨天HEBE出席珠寶活動被問及此事，身為好姊妹的她毫不掩飾心情，直呼「緊張到都要宮縮了」，笑翻在場所有媒體。
HEBE昨天一襲淺紫色禮服出席活動，難得大秀性感美背得她，但卻不失優雅氣質，被問及好姐妹ELLA下個月就要生產，HEBE表示因為得知小勁寶是健康好動的小孩，所以眾人都期待當日到來，此外更常隔著肚皮和勁寶自我介紹，甚至為了讓勁寶熟悉自己聲音，還曾唱《小幸運》给他聽，至於出生禮物則還沒準備好。
月底即將度過34歲生日，HEBE透露將與家人前往日本度假，至於生日願望不免俗希望自己跟家人平安健康，並且唱更多好歌給粉絲聽，至於感情生活是否有新進展?她則淡淡表示隨緣吧。
(中時電子報)
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