演藝圈生存 導演辛季澧：絕對要有風格

我要評比

導演辛季澧表示，想在演藝圈生存，長相好壞沒有絕對，只有自信與否，一定要有自己的風格，才能被看見。

曾執導「大顯神威」的辛季澧下半年預定開拍青春校園片，昨天下午到台南市長榮女子高級中學選角，吸引超過70名學生報名角逐。

辛季澧表示，台灣各地都有人才，但相較北部，南部孩子少了些機會與資訊；他最愛的城市就是台南，人文、美食與建築深深吸引他，慢活中帶有高級感、精致感氛圍，讓他定期到台南充電。

他說，台南女孩不擅裝扮，更顯樸實和純真，具可塑性。他南下選角，希望讓台南孩子也有一圓星夢機會。

校方表示，辛季澧到校選角，事先未釋出任何消息，也不是正式排定行程，純粹是好友推薦。被相中的學生，還要安排接受面試。1060323

(中央社)