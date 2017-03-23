泰鮮肉男星自慰片流出 73秒片段網瘋傳
泰國小鮮肉男模God Itthipat外型帥氣，受到不少粉絲喜愛，近日網路瘋傳他「打手槍」自慰影片，今(23日)他到警局報案，坦言影片男主角就是他本人，疑遭駭客侵入才外流。
影片中可看到一名男子躺在床上自慰，不斷抽動1分13秒，還清楚可見性器官輪廓，雖然畫面模糊，但從男子的胸膛及手臂上的刺青，可看出跟God Itthipat的一樣，23日他也坦言影片中就是他，但是他4年前私底下拍攝的，且手機有加密，懷疑是遭駭客侵入，目前他已報案，並打算提告。
God Itthipat外型陽光帥氣，擁有完美身材，模特兒出身的他，近來轉行當演員，卻遭捲入自慰影片風波，只能說人紅是非多。
(中時電子報)
關鍵字：God Itthipat、泰國
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