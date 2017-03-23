五月天免費開唱 北市府呼籲歌迷搭捷運公車前往

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樂團五月天29日將重返台北大安森林公園免費開唱，北市府和警方「挫咧等」，台北市交通局長張哲揚今早表示，北市警交通大隊與大安分局22日接獲消息，正在擬訂交通維持計畫，他呼籲歌迷，當天參加活動盡量選擇搭乘捷運或公車前往，雖然大安森林公園有地下停車場，但恐怕很快就滿場。

張哲揚說，依道安會報規定，戶外活動需達30萬人，主辦單位才需要提出交通維持計畫，但因為五月天魅力無法擋，當天演唱會活動又是免費，勢必會吸引大批歌迷前往參加，雖然大安森林公園腹地廣大，交通條件好，但市府和警方仍繃緊神經應對，交大接獲訊息後，正著手擬訂交維計畫。

他呼籲歌迷，大安森林公園停車場僅有800多個停車位，活動當天預計很快就會滿場，請民眾搭乘捷運或公車前往參加演唱會，至於結束散場，才是交通疏運一大挑戰，會要求北捷依人潮狀況增加班次輸運。

(中時)