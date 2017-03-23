遊台包車 港作家嘆：台灣人常常混淆制度與人情
包車接送，熱門景點一次搞定。不少國內外旅客選擇包車一日遊、環島，有香港專欄作家分享，台灣司機極有趣、客氣，真誠的待客態度就像朋友般的為對方處處著想，令人感動；然而，她也說，曾有司機在載客時「攜家帶眷」，不禁感嘆「台灣人心地不錯，但常常混淆制度與人情，讓人有些無奈」。
曾來台旅遊的香港專欄作家高慧然近日於《星島日報》撰文，提及在台搭乘計程車與包車旅行經驗。她寫道，台灣司機客氣、憨厚，到景點用餐時會幫乘客省荷包、協助托運行李打包等，讓她覺得很感動、很溫馨，事後也留下司機名片，樂意下回再向他叫車、推薦給朋友。
不過，她也曾碰過司機在包車載客時「攜家帶眷」，上車後發現後座竟有司機家人，讓乘客得和陌生人共擠計程車、聊天應酬，一整天行程彷彿乘客付費請司機全家出遊，又累人，讓她感嘆，「台灣人總的來說心地都不錯，但他們常常混淆制度與人情，尤其在鄉下地方，所以會出現這種怪事，讓人有些無奈」。
(中時電子報)
文章來源：高慧然臉書發文
關鍵字：台灣包車計程車旅遊
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