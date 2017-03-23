拯救中華隊 球員「徵召」改「邀請」？
教育部體育署長林德福今天上午在立法院的「2017年世界棒球經典賽組訓及參賽檢討」專題報告中，被立委要求要有「新思維」，未來對於中華隊需要的球員不要再用「徵召」、要用「邀請」，改變態度才能有效變現狀。
今天立院的檢討專題報告大都是林德福「個人秀」，對於本屆經典賽的預賽3連敗而未能晉級，他認為，比賽結果的落差顯示我國在組訓賽過程及整體棒球發展環境仍有進步檢討空間。
經典賽中華隊兵敗首爾，林德福歸究4個層面問題：，包括「組訓賽過程分工」、「投手戰力不足」、「旅外球員徵召困難」、「情蒐資訊體系的運作模式」。
體育署如何面對這4個層面的問題？林德福提出具體改善作法，他表示，整合組訓賽資源已有一些共識，一級國際賽交給中職，但是以後辦比賽的門票、贊助與獎金收入還在協調中。
對於如何提升投手戰力？未來體育署要辦理專項投捕訓練計畫，可在暑期舉辦青棒投捕訓練營、也可以引進國外資源培訓有潛力的成棒投、捕手。甚至可以輸送投手到國外職棒體系訓練。
而「旅外球員徵召與情蒐資訊體系運作」問題，體育署將會規畫旅外球員的徵召機制，列入長期組訓計畫中，長時間關注旅外球員、了解他們的需求，也能提供適當條件，提高球員返國效力的機會。至於情蒐工作，林德福表示，將會建立常設性的國家代表隊情蒐機制。
(中時)
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