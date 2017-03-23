望子成龍成悲劇 準醫大學生砍父

林男持刀怒砍父親，警方依法移送法辦。（葉書宏攝）

林男持刀怒砍父親，警方依法移送法辦。（葉書宏攝）

林男持刀怒砍父親，警方依法移送法辦。（葉書宏攝）

林父頭部遭砍血流不止。（葉書宏翻攝）

望子成龍成悲劇 母一句話逆子怒砍父

「給他這麼好的環境，卻這樣！」20歲林姓男子因母親一句話懷恨在心，22日晚間8時許，本來要持刀向母報復，卻造成父親無辜被砍，林父當場怒斥「我是你爸爸！」林嫌仍不停手，造成林父左手5公分撕裂傷、頭部3公分撕裂傷，所幸送醫後無礙。

據悉，56歲林父為本土劇臨時演員、林母擔任老師，育有2子1女，林嫌在家中排行老大，父母對他期許甚深，去年重考考上高雄醫學大學，但他沉迷電玩時常遭父母責罵，加上父母限制他的生活費，多次發生口角。

警方調查，林嫌21日晚間在打線上遊戲時聽聞到母親說了一句「給他這麼好的環境，卻這樣！」讓他心生不滿，昨晚間8時許，以為母親返家，持家中水果刀要追砍母親，卻發現進門的是父親。

林嫌持刀往父親頭部砍下，林父當場怒斥「我是你爸爸！」林嫌沒有停手，反而回嗆「你以前對我又不好！」儘管林父道歉希望他原諒，林嫌仍不為所動繼續砍殺父親，雙方發生拉扯扭打。

林男行凶後返回房間休息，林父趁隙打電話向警方報案。警、消獲報趕至中和區壽德街林家時，發現地上血跡斑斑，林父頭、手仍鮮血直流，消防局救護人員將他送醫急救，所幸沒有生命危險。

林嫌偵訊時相當沉默，對於警方的訊問都是簡單回答。林嫌供稱，打電動時聽到母親那句話讓他相當不開心，才會決定要向母親報復，雖然父親先回來，想起兒時種種，才改向父親報復。警訊後將依殺人未遂罪及傷害直系血親尊親屬罪移送法辦。

(中時)