倫敦恐攻後酸倫敦市長 川普長子挨罵

英國國會外今天發生攻擊事件後，美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）上推特（Twitter）發酸文，批評倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan），招致反彈聲浪。

「衛報」（The Guardian）網站報導，小川普推文附上英國「獨立報」（Independent）1篇去年9月報導的連結。

報導引述倫敦首位穆斯林市長沙迪克汗說法，形容恐攻是「住在大城市中難以避免的一部分」，且表示「我希望確保參與保護我們城市的每個單位和個人，都具備因應倫敦遇襲事件所需的資源和專業知識」。

小川普推文寫道：「你一定在跟我開玩笑吧？！倫敦市長沙迪克汗說，恐攻是住在大城市中難以避免的一部分。」

這則推文在美國和英國招致批評聲浪，包括現任北伊爾福德（Ilford North）國會議員的斯特雷廷（Wes Streeting）也批評小川普。

曾任英國全國學生會（NUS）主席的斯特雷廷寫道：「你為了自己的政治利益，利用我們城市恐攻事件來攻擊倫敦市長，真是可恥。」

「每日郵報」也報導，許多人批評小川普，稱他在英國發生悲劇後隨即出此言不適當。這起攻擊奪走至少4條人命，1名歹徒遭到警方擊斃。

1名推特用戶問說：「鑒於你父親的職位和今天發生的事，攻擊倫敦市長真的適當嗎？」

另有網友酸言：「你不斷顯現出自己完全缺乏智慧，這相當驚人，真的。」

英國第四頻道新聞台（Channel 4 News）特派員詹金斯（Ciaran Jenkins）也推文：「小唐納川普，這真的有幫助嗎？你在事發期間刺激倫敦市長前，真的有讀這篇報導嗎？」（譯者：中央社盧映孜）1060323

(中央社)