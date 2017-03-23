無油水煮有缺點 營養師這麼說

坊間不少標榜快速減重方法，但營養師認為，最常見的不良減重方法，包括無油水煮餐、單一食物減重、不吃澱粉、極低熱量飲食，容易造成營養不均；減重太快，日後更容易復胖。（天晟醫院提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月23日

坊間不少標榜快速減重方法，但營養師認為，最常見的不良減重方法，包括無油水煮餐、單一食物減重、不吃澱粉、極低熱量飲食，容易造成營養不均；減重太快，日後更容易復胖。

中壢天晟醫院營養師李昌儒今天表示，最多人問到的「最快的減重方式」，其實減重無捷徑，不二法門還是「飲食控制」及「適當運動」，運動不但能增加熱量消耗，正確的運動更能增加肌肉量提高基礎代謝，養成易瘦體質，才能達到健康減重不復胖。

李昌儒談到，無油水煮餐、單一食物減重、不吃澱粉、極低熱量飲食，都不是理想的減重方式，如果長期三餐都以無油水煮餐為主，容易造成脂溶性維生素或必需脂肪酸的缺乏。

如果想要採用無油水煮餐，建議取代三餐其中一餐即可；而整天單吃某樣食物或只吃特定幾樣食物，會造成營養不均；足夠的澱粉(碳水化合物)可輔助脂肪正常的燃燒代謝、維持血糖平穩，提供大腦、身體組織利用。

李昌儒說，很多人減重時都會設定半個月或1個月要減掉多少的目標，但減重時千萬不要求快求多，平均一週減重0.5到1公斤為宜，減重太快雖然看起來效果很好，但是初期迅速減掉的多半是肌肉及水份而不是脂肪，反而造成基礎代謝下降，日後更容易復胖。

營養師建議，可適量減少澱粉的攝取，而非完全不吃，但每餐還是不少於半碗的量，多選擇五穀雜糧飯、地瓜、南瓜等，取代精製澱粉如白飯、白麵、麵包、饅頭。

另外，蔬菜類(葉菜、芽菜、菇類、瓜果等)為六大類食物中熱量最低的食物，每一碗清燙蔬菜類熱量僅50大卡，蔬菜吃得多，其它類食物自然吃得少，熱量也就減少了；另外每天熱量攝取建議至少1000大卡，有足夠熱量及蛋白質，才可避免減重期間肌肉的流失。1060323

(中央社)