英國會恐攻嫌犯 目擊者：40多歲亞裔男

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英國國會外圍發生造成5死40傷的恐怖攻擊。有目擊者描述，遭擊斃的歹徒為「亞洲男性，年約40多歲」。他所開的車註冊在艾塞克斯（Essex）的富裕區段。

倫敦「地鐵報」（Metro）報導，歹徒開現代汽車i40（Hyundai i40）穿越西敏橋，衝撞包含3名法國籍兒童在內的至少十多人，之後又撞擊國會外圍。

歹徒接著下車刺殺國會大廈的1名警察，才被另1名警察射殺。

包含歹徒與遇刺警察在內，目前已有5人喪生。

據了解，警方已指認歹徒身分。歹徒當時駕駛車價2萬8000英鎊（約新台幣108萬元）、出廠僅1年的現代汽車，註冊地為切姆斯福德（Chelmsford）。

目擊者描述，歹徒身型壯碩，拿著一把刀。

目擊者威金森（Jayne Wilkinson）說：「我們本來在拍大笨鐘，突然所有人都朝我們衝過來。」

「有1名約40多歲的亞裔男性，手持長約7或8吋（約18到20公分）的刀。」

「他身穿薄外套、深色長褲和1件襯衫，穿越大門往國會跑去，警察在後面追他。」

「聽到3聲槍響。我們跑過馬路來看時，那個人已經倒臥在血泊之中。」

照片中可看見疑似是歹徒的人被綁在擔架上送醫，一雙棕色的鞋子散落在擔架旁。（譯者：中央社許湘欣）1060323

(中央社)