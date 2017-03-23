前瞻基礎建設計畫 新北市：當然不滿意

行政院今天公布前瞻基礎建設計畫，新北市政府發言人張其強指出，新北市希望延伸或是擴充的後續建設，都沒有納入，新北市並不滿意，對此感到失望。

他說，這不是前瞻，只是在回顧。回顧新北市已經施工中，甚至快要完工的軌道建設。

行政院今天公布「前瞻基礎建設計畫」軌道建設，新北市部分，已核定包括502億元的三鶯線，淡海輕軌153億元，新北安坑輕軌166億元。

張其強指出，這不是前瞻，只是在回顧，回顧新北市已經施工中，甚至快要完工的軌道建設，新北市希望延伸或是擴充的後續建設，都沒有納入，新北市並不滿意，因為這關係著不只新北的未來，而是整個北北桃、北北基的共同發展。

張其強表示，新北市政府對此很失望，未來將繼續爭取，爭取北北桃及整個大台北生活圈民眾應有的權益。1060323

(中央社)