俞大?拜會巴國體育部長貝奇

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中華民國駐巴拉圭大使俞大?當地時間22日赴巴國體育部拜會部長貝奇(Victor Pecci)，雙方就慶祝兩國建交60週年籌辦相關體育活動及未來可能之體育交流交換意見。

俞大?首先指出今年為中華民國及巴拉圭建交一甲子，本館刻與相關單位籌辦一系列慶祝活動，首先將是5月28日舉行之「慶祝建交60週年路跑賽」，盼貝奇共襄盛舉。

貝奇允諾參加上述賽事並全力支持本館舉辦之各項活動；他另表示兩國在體育上可合作之領域甚廣，如足球係巴國體育強項，而台灣則擅長桌球、羽球等，雙方可以適當方式相互推廣與交流。1060323

(中央社)