資源整合 人事行政總處推公務人力學院

立法院司法及法制委員會今天初審通過「行政院人事行政總處公務人力發展學院組織法」草案，將公務人力發展中心與地方行政研習中心整併為公務人力發展學院。

人事行政總處草案說明指出，鑑於組織及員額簡併為當前政府治理方向，及考量國家政府訓練資源整合，擬將上述兩中心整併為公務人力發展學院。

人事行政總處人事長施能傑今天列席立法院司法及法制委員會報告業務概況並備質詢。他在答復民進黨立法委員蔡易餘質詢時表示，目前政府整體規劃是機關、人力精簡，公務人力發展中心與地方行政研習中心也都在進行機關的精簡。

他表示，過去公務人力發展中心主要負責中央政府公務員的研習訓練，地方行政研習中心則負責地方公務員，但當中課程及訓練內容並不會有太大的差異，未來兩個中心合併後，會增加課程訓練及計畫，也藉這個機會，中央與地方公務員有更多直接互動機會，是好事一件。

關於部分立委關注中華民國考試院公務人員保障暨培訓委員會所屬機關國家文官學院是否接受整併的問題，施能傑表示，文官學院負責初任考試的基礎訓練，等於是「新生訓練」，而人事行政總處是「在職訓練」，業務功能分得相當清楚。

根據行政院所提出的草案，未來「公務人力發展學院」隸屬人事行政總處，為中央三級機構，將設院長1人，副院長1至2人。掌管中央及地方中高階公務人員的在職培訓、政策法規研習、公務人力資源管理及發展的研究等業務。1060323

(中央社)