林全親自說明前瞻基礎建設 8年8824億

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行政院會今天通過前瞻基礎建設計畫，行政院長林全表示，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年總經費新台幣8824.9億元，帶動民間投資1兆7777.3億元。

林全在行政院會後親自召開記者會說明前瞻基礎建設計畫內容，他表示，前瞻基礎建設包括五大項，分別為綠能建設243.15億元、數位建設460.69億元、城鄉建設1372億元、水環境建設2507.73億元、軌道建設4241.33億元，總計8824.9億元，估計可帶動公民營企業投資1兆7777.3億元。

林全並在院會中拍板，特別條例列為本會期最優先法案，請國發會及各相關部會全力與立法院溝通協調，務必在本會期完成立法。1060323

(中央社)