長安西路都更案 不同意戶揚言提告

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工程人員替住戶在拆除中的屋子內取出物品。（陳信翰攝）

北市長安西路都更案，不同意戶張權嶔23日在現場撒冥紙表達不滿，張權嶔痛批市府一騙再騙，要求建商立即停工。委託律師也痛批市府違法拆除，不尊重法律程序、將對都發局長林洲民提出五項告訴。

(中時)