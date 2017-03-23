陸人大代表：韓稱張三豐是濟州島人欲申遺太極拳

大陸河南的人大代表張立勇近日表示，韓、日等國都在搶報太極拳申遺，尤其是南韓，通過媒體到處散布「太極拳的創始人張三豐是遼東濟州島人，屬於韓國」等不實言論，應引起高度警覺。

從事推動太極拳申遺的嚴雙軍表示，通過太極，可以瞭解中國文化，從醫學到文學，從哲學到藝術。雖然太極拳的支持者和愛好者堅稱太極體現了中國文化獨一無二的方面，但他們擔心，如果中國不能讓太極進入聯合國教科文組織的名錄，其他國家可能搶先。而這已經有過先例了。

去年，印度瑜珈被列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產名錄。2011年，南韓的跤拳成為首個獲此殊榮的武術項目。

(旺報)