陸人大代表：韓稱張三豐是濟州島人欲申遺太極拳
大陸河南的人大代表張立勇近日表示，韓、日等國都在搶報太極拳申遺，尤其是南韓，通過媒體到處散布「太極拳的創始人張三豐是遼東濟州島人，屬於韓國」等不實言論，應引起高度警覺。
從事推動太極拳申遺的嚴雙軍表示，通過太極，可以瞭解中國文化，從醫學到文學，從哲學到藝術。雖然太極拳的支持者和愛好者堅稱太極體現了中國文化獨一無二的方面，但他們擔心，如果中國不能讓太極進入聯合國教科文組織的名錄，其他國家可能搶先。而這已經有過先例了。
去年，印度瑜珈被列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產名錄。2011年，南韓的跤拳成為首個獲此殊榮的武術項目。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。