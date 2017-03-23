木雕師老友變成賊 百萬木雕賤賣20萬
苗栗縣三義鄉木雕工廠遭竊嫌闖入，偷走30餘件高價木雕藝品，警方今天逮捕陳姓主嫌，經調查竟是被害人的舊識，而價值新台幣600餘萬元的木雕也被嫌犯用20多萬元價格賤賣。
位於三義鄉的一處木雕工作室，15日凌晨遭4名竊嫌闖入，短短20分鐘之內，就將屋內的30餘件木雕藝品搜刮一空，受害的賴姓木雕師指出，遭竊木雕大多是收藏家寄放，初步估計損失金額達600餘萬元。
有收藏家不堪損失，提出懸賞10萬元請大家提供線索幫忙追賊，警方接獲線報，過濾周圍上百支監視器，鎖定犯嫌共有4人，並於22日在國道1號林口交流道，順利逮捕40歲的陳姓主嫌。
犯有多項竊盜和毒品前科的陳嫌供稱，與被害人是老朋友，得知他的工作室晚間無人居住，並存放大量高價木雕，一時起貪念，才會找來3名同夥行竊，而偷來的木雕除了少數幾件送人之外，其他以20餘萬元的價格賤賣。
警方連夜南下趕往屏東，竊嫌銷贓之處，找回21件木雕藝品，扣押不法所得1萬元，目前除依竊盜罪把陳嫌移送苗栗地檢署偵辦外，也將持續追查其他共犯和贓物流向。1060323
(中央社)
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