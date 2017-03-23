師任堂劇情缺乏吸引力 收視率一路滑跌

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我要評比

收視調查機構尼爾森韓國今天公布的資料顯示，昨晚播出的SBS週三週四電視劇「師任堂：光之日記」第17集，南韓全國收視率為9.4%，較上1集下滑0.8%。

南韓亞洲經濟報導，儘管「師任堂：光之日記」由韓流巨星李英愛與宋承憲聯合主演，但依然無法挽回收視低迷的窘局。

據報導，不少南韓網友表示，此劇收視率不斷下滑，主要是因為劇情缺乏吸引力。

相對的，與「師任堂：光之日記」同一時段播出的KBS 2TV「金科長」的收視率則高達17.4%。1060323

(中央社)