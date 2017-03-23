新任體育署長林德福：未來世界一級賽事由中職負責

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中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一。新任體育署長林德福23日上任後首度前往立法院教育及文化委員會報告及備詢，林德福會前受訪表示，未來世界一級賽事由中職負責。（劉宗龍攝）

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一。新任體育署長林德福23日上任後首度前往立法院教育及文化委員會報告及備詢，林德福會前受訪表示，未來世界一級賽事由中職負責。（劉宗龍攝）

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一。新任體育署長林德福23日上任後首度前往立法院教育及文化委員會報告及備詢，林德福會前受訪表示，未來世界一級賽事由中職負責。（劉宗龍攝）

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）表現不如預期，教育部體育署檢討失利原因，認為組訓賽分工未整合是原因之一。新任體育署長林德福23日上任後首度前往立法院教育及文化委員會報告及備詢，林德福會前受訪表示，未來世界一級賽事由中職負責。

(中時)