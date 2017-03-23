台中市花博路跑報名踴躍加開1萬個名額

母親節路跑活動規劃3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，邊跑可邊欣賞台中國家歌劇院。（陳世宗攝）

路跑還可到府會園道感受台中清晨之美，為2018台中世界花博宣傳暖身！（陳世宗攝）

由台灣全民運動協會主辦、台中市體育處指導的「台中幸福開跑-為花博暖身」路跑活動，將在母親節登場。3/16日開放報名後，獲得民眾熱烈響應，短短6天內報名全數額滿；主辦單位特地自即日起加開1萬個名額，報名截止日也提前至3/27日上午10時，希望讓更多民眾有機會享受路跑運動樂趣，並陪媽媽過一個健康的母親節。

體育處指出，路跑活動原依不同起跑時間共規劃6個組別，每組3000人，共1萬8000人，目前報名已額滿，經評估後每組加開1千人，並特別新增第七組4千人(7點30分出發)，總共1萬個名額，讓欲參加的民眾有機會共襄盛舉。

5/14日母親節路跑活動規劃3公里賽程，從台灣大道市政大樓府前廣場起跑，行經惠中路一段、市政北五路、惠來路二段、市政北六路、河南路三段、市政北一路、惠來路二段、市政北三路、府會園道，最後再跑回台灣大道市政大樓府後廣場。體育處表示，除了邊跑可邊欣賞台中國家歌劇院、夏綠地公園及府會園道等景點，感受台中清晨之美外，也希望為2018台中世界花博宣傳暖身。

主辦單位指出，本次路跑報名費690元，可獲贈市價總和超過3,660元的賽事紀念T、編織彈性科技慢跑鞋，以及限量8款顏色花博背包，送完為止。更多報名資訊請上網站（ http://bit.ly/2mAq7xG ）查詢，或電洽台灣全民運動協會0800-222138、02-29516969、04-24736138。

(中時)