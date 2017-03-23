澳門籍漁船越界東沙漁撈檢扣船押20人
海巡署執行「東沙海域擴大威力掃蕩」，21日發現澳門籍漁船「台沙2288」在我東沙島24浬海域內從事漁撈，登檢後在4米深活艙內查獲各式漁獲350公斤，連船及漁工20人押回高雄港，這是雄檢首度扣押越界捕魚的外籍漁船。
「台沙2288」號被查獲包含珊瑚魚類在內秋姑魚、龍占魚、臭肚魚、鸚哥魚、角蝶魚、刺尾鯛魚、笛鯛魚、條紋石鱸魚、雀鯛魚、錐齒鯛魚、蓋刺魚、單棘魨魚等各式漁獲共計13種，初估不法漁撈總重量約350公斤。
高雄地檢署檢察官朱振飛指示將魚類進行採樣後，當場發還海洋國家公園管理處東沙管理站自行野放，以維護海洋生態。60歲大陸籍方姓船長及船工等20人則是被逮，連同漁船被從東沙海域解送返高雄港。
檢方22日漏夜訊問後，認方姓船長等20人，均涉犯入出國及移民法第74條未經許可入境，以及違反國家公園法第13條第2款、第25條在國家公園區域內捕捉魚類等犯罪嫌疑重大，因對方均坦承越界捕魚，訊後均責付第五海巡隊。
(中時)
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