政府放寬農藥殘留標準　綠委要求政府收回成命

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衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。民進黨立委羅致政（左3）等8位立委23日舉行記者會，綠委們高喊「食安不容退讓、反對放寬標準」，痛批農委會跟衛福部只會照程序，完全未考慮民眾健康，要求政府立即收回成命。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。民進黨立委羅致政（左3）等8位立委23日舉行記者會，綠委們高喊「食安不容退讓、反對放寬標準」，痛批農委會跟衛福部只會照程序，完全未考慮民眾健康，要求政府立即收回成命。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。民進黨立委羅致政（右5）等8位立委23日舉行記者會，綠委們高喊「食安不容退讓、反對放寬標準」，痛批農委會跟衛福部只會照程序，完全未考慮民眾健康，要求政府立即收回成命。（劉宗龍攝）

衛福部食藥署上周公告放寬共351項蔬果植物等農產品的農藥殘留容許量，引發外界疑慮。民進黨立委羅致政等8位立委23日舉行記者會，綠委們高喊「食安不容退讓、反對放寬標準」，痛批農委會跟衛福部只會照程序，完全未考慮民眾健康，要求政府立即收回成命。

(中時)