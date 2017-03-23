可轉債有弊端？金管會：正在查的有6家
國民黨立委曾銘宗質詢時指出，可轉債弊端多，成為有心人士套利的工具，金融監督管理委員會主委李瑞倉答詢回應，目前正在查的有6家，且可能有移送的。
李瑞倉今天列席立法院財政委員會會議並備質詢，曾銘宗指出，可轉債發生很多問題，有公司沒有發行可轉債需求，卻發行可轉債，透過壓低股價，以壓低可轉債的發行價格，並利用人頭認購可轉債後，再拉高股票出貨，稀釋小股東權益。
李瑞倉答詢指出，可轉債機制讓有心人操作，金管會看到相關報導後，已要求檢查局全面清查，現在清查快到結束的階段，若有違反規定的一定嚴厲處罰，需要移送的，一定會移送法辦。
曾銘宗追問可轉債弊端相關亂象，金管會要不要查辦？目前查的有幾家？李瑞倉回應，目前在查的有6家，6家中應該有可能要移送檢調的。
同時，證期局局長王詠心表示，針對可轉債弊端，金管會可從幾個面向來做，第一、閉鎖期從1個月延長為3個月；第二、過去發行可轉債會壓低發行價格，金管會會加強定價的合理性查核以及揭露；第三、若查到有弊端，券商暫停詢價圈購業務6個月，另外，請台灣證券交易所、櫃買中心建立申購人查核流程，若個案有異常的就可以查核。1060323
(中央社)
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