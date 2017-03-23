英國恐攻 旅行社：重要景點暫時關閉

我要評比

英國國會大廈在當地時間22日下午發生攻擊事件，台灣旅行團都平安，雄獅旅行社股份有限公司總經理游國珍今天表示，倫敦鐵橋、西敏寺、大笨鐘與國會大廈及周邊地鐵都暫時關閉。

英國國會大廈外昨天下午發生攻擊事件，至今已有5死40傷。

目前統計，台灣旅行團有6團共177人正在英國旅遊，其中雄獅2團68人、東南3團77人與康福1團32人，所幸所有團員都平安。

游國珍表示，台灣團員暫無受影響，但目前倫敦鐵橋、倫敦眼、西敏寺、大笨鐘、國會大廈這一區，及鄰近地鐵都暫時關閉，接下來仍在倫敦或將出發前往倫敦的民眾行程受影響。

英鎊大跌影響，今年英國旅遊創下史上最低價，和往年相比減新台幣1萬5000元，光是雄獅旅遊，到月底就有200多人將出團，但業者表示，目前尚未接獲旅客反映要退團。1060323

(中央社)