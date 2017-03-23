議員：情報單位情蒐 恐不經意監聽川普
美國聯邦眾議院情報委員會共和黨籍主席努尼斯今天爆炸性指控，情報單位對疑似外國特務蒐集情報時，可能曾不經意取得總統川普的通訊資料。
法新社報導，曾在川普交接團隊效力的努尼斯（Devin Nunes），目前正領導調查川普競選團隊與俄羅斯的可能關連。他表示，川普的通訊資料可能於去年年底遭截聽。
然而，努尼斯表示，沒有證據指出時任總統歐巴馬如川普所稱，曾下達這項監聽令，或是川普為當時監聽目標。
但努尼斯暗示，情報單位經法院同意鎖定疑似外國情報特務時，川普的通訊資料曾遭偶然截聽。
他說，通訊內容與俄國無關，並表示，這些內容只有「些微或毫無情報價值」。
努尼斯向川普簡報情況後，在白宮前告訴記者，「總統自己與川普交接團隊的其他人顯然被納入情報報告中。」
他表示，情報單位是在去年11月川普當選後至今年1月宣誓就職期間蒐集資訊，而這些資訊在美國情報圈被人「廣泛散播」。
根據美國情報界規定，監聽期間若偶然截聽到人民資訊，則必須清除或是在情報報告加以掩飾。
努尼斯暗示，涉及監聽的人員可能已違反那些規定。（譯者：中央社周莉芳）1060323
(中央社)
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