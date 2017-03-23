真瞎 偷廟金錢龜還到派出所借錢被逮

無業的43歲梁姓男子經常在街頭閒晃，有時到派出所借錢吃飯，日前又上門，恰好一座廟宇管理人報案失竊一隻金錢龜，梁男立刻被認出是下手的人，隨即被函送。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月23日

無業的43歲梁姓男子經常在街頭閒晃，有時到派出所借錢吃飯，日前又上門，恰好一座廟宇管理人報案失竊一隻金錢龜，梁男立刻被認出是下手的人，隨即被函送。

台南市警局第三分局今天指出，安南區慈聖宮神桌一隻用300個1元硬幣編製的金錢龜，16日被偷，廟方負責人21日晚上到海南派出所作筆錄。

正當警方偵訊時，梁男走進派出所向員警借錢買便當，當場被認出就是下手偷金錢龜的人，梁男也坦承犯案，他供稱，金錢龜已被拆散拿去買酒和食物。

警方說，有酒駕、竊盜等前科的梁男，數年前還有工作時，外表正常，但失業後多騎著單車到處閒逛，2、3年來偶爾會到派出所借錢吃飯，很多員警都被借過錢。

梁男1年多前曾因缺錢，在路上向停紅燈的汽車企圖製造假車禍騙錢，卻一下子被識破，但梁男似乎也不在乎。

梁男偷金錢龜被逮函送，但警方做完筆錄後，梁男還是開口向員警借錢，員警只好拿蛋黃酥給梁男充飢，再請他離開。1060323

(中央社)