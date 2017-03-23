薩德發酵 逾6成濟州島中文導遊丟飯碗
美韓擬在南韓部署薩德之後，陸續傳出中國大陸民間抵制南韓的行為。韓媒報導，南韓濟州島中文導遊協會今天表示，赴濟州島的陸客銳減，超過6成的中文導遊丟了飯碗。
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）一旦在南韓部署完成，將強化美韓同盟，恐衝擊中國大陸的戰略利益。此事因而挑動中國大陸民眾的「愛國主義」敏感神經，民間抵制南韓行為不斷。
中國大陸環球網引述韓媒網站報導，南韓濟州島中文導遊協會今天表示，目前找不到相關工作的中文導遊約500人，62%的濟州島中文導遊丟了飯碗。
不少導遊表示，南韓2015年爆發中東呼吸症候群（MERS）時，雖有幾個月沒有接待過團體遊客，但從沒發生過像現在這樣團體旅遊全面中斷的情況。有導遊開始學習日語、泰語、越南語等，為轉換語種做準備。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。