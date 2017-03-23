薩德發酵 逾6成濟州島中文導遊丟飯碗

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美韓擬在南韓部署薩德之後，陸續傳出中國大陸民間抵制南韓的行為。韓媒報導，南韓濟州島中文導遊協會今天表示，赴濟州島的陸客銳減，超過6成的中文導遊丟了飯碗。

終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）一旦在南韓部署完成，將強化美韓同盟，恐衝擊中國大陸的戰略利益。此事因而挑動中國大陸民眾的「愛國主義」敏感神經，民間抵制南韓行為不斷。

中國大陸環球網引述韓媒網站報導，南韓濟州島中文導遊協會今天表示，目前找不到相關工作的中文導遊約500人，62%的濟州島中文導遊丟了飯碗。

不少導遊表示，南韓2015年爆發中東呼吸症候群（MERS）時，雖有幾個月沒有接待過團體遊客，但從沒發生過像現在這樣團體旅遊全面中斷的情況。有導遊開始學習日語、泰語、越南語等，為轉換語種做準備。1060323

(中央社)