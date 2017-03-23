英國會遇襲 習近平致慰問電強烈譴責
英國國會大廈外22日發生恐怖攻擊，造成5死40傷。中國大陸國家主席習近平今天向英國女王伊麗莎白二世致慰問電，對這起攻擊表達強烈譴責，並說願與英國和國際社會加強合作維護安全。
中國大陸央視網報導，習近平23日就倫敦恐怖攻擊事件向伊麗莎白二世致慰問電，對這起恐怖攻擊表達「強烈的譴責」。
習近平說，恐怖主義是「國際社會公敵」，中國大陸堅決反對一切形式的恐怖主義，願與英國和國際社會加強合作，為維護中英兩國和世界安全作出積極努力。
一名男子倫敦時間22日在英國國會大廈附近的西敏橋上駕車衝撞行人，撞上國會大廈周遭圍欄，接著跳出車外刺死一名員警，隨後遭武裝警察擊斃。這起事件造成至少5人喪命，40多人受傷。
英國警方懷疑此案涉及「伊斯蘭主義相關的恐怖主義」。英國首相梅伊（Theresa May）形容這起攻擊「病態且卑鄙」，並說這起攻擊發生地點不是偶然。
中國大陸駐英國大使館稍早在官網發布新聞稿說，尚未接獲中國大陸公民傷亡報告，並提醒旅英的中國大陸公民密切關注當地安全形勢，儘量避免前往人群集中地區。1060323
(中央社)
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