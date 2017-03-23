防颱風釀災 北橫設巴陵綜合中心

北橫沿線原鄉部落在颱風來襲時，容易造成土石流釀災，桃園市籌劃巴陵綜合行政中心，提供迅速行政支援。中心成立後，將涵蓋消防、公路總局、觀光旅遊資訊服務中心等單位。（桃園市政府工務局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月23日

北橫沿線原鄉部落在颱風來襲時，容易造成土石流釀災，桃園市籌劃巴陵綜合行政中心，提供迅速行政支援。中心成立後，將涵蓋消防、公路總局、觀光旅遊資訊服務中心等單位。（桃園市政府工務局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月23日

北橫沿線原鄉部落在颱風來襲時，容易造成土石流釀災，桃園市籌劃巴陵綜合行政中心，提供迅速行政支援。中心成立後，將涵蓋消防、公路總局、觀光旅遊資訊服務中心等單位。

桃園市政府工務局今天表示，桃園市政府新建工程處代辦「桃園市政府巴陵綜合行政中心新建工程」預計4月6日開標，預算金額達新台幣1億1600多萬元，完工後將成為位於復興區後山地區，希望提供救災、衛生、教育、旅遊及工務等領域的綜合型行政中心。

工務局表示，巴陵綜合行政中心臨復興區台7線，位於桃園市復興區公所華陵里辦公處旁，為機關用地，基地面積1669平方公尺，規劃為地上3層的建築物。

桃園市政府指出，由於後山地區容易因風災豪雨，造成土石流等災害，未來綜合行政中心的設置，將可提供迅速的行政支援，讓防災設備及人員及早進駐，並提供災民避難中心的庇護，以做好相關的災害控制、搶修及資源運補等工作。

巴陵綜合行政中心設立後，涵蓋機關包括巴陵消防分隊、里民活動中心、華陵幼兒園、復興區衛生所巴陵衛生室、公路總局復興工務段、觀光旅遊資訊服務中心等6個行政單位，將成為桃園市政府的後山指揮所、整合行政資源、提昇復興區後山地區行政能量。1060323

(中央社)