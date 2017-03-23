提升國內公廁文化 中油馬桶更換為免治馬桶

為了進一步提升國內公廁文化，中油公司宣布要在全台610座直營站進行公廁升級計畫，其中一項是馬桶更換為免治馬桶，要為消費者打造賓至如歸的如廁感受，未來也將繼續為改造台灣公廁環境而努力，圖為中油大直站已設置完成。（王英豪攝）

為了進一步提升國內公廁文化，中油公司宣布要在全台610座直營站進行公廁升級計畫，其中一項是馬桶更換為免治馬桶，要為消費者打造賓至如歸的如廁感受，未來也將繼續為改造台灣公廁環境而努力，圖為中油大直站已設置完成。

(中時)