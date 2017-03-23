農藥放寬 藍委陳宜民批黑手入侵食安五環

國民黨立委陳宜民23日提出要求，針對農藥殘留容許標準修正一案，食藥署將在本周五召開專家會議重新調整標準量，民進黨部分委員也召開記者會反對，絕對不能貿然放寬食品安全標準，同時要求徹底檢視本次放寬的每一項農產品，請蔡總統落實食安五環。

陳宜民說，食藥署新聞稿中宣稱修正草案於105年10月提送食品衛生安全與營養諮議會委員審查後，於105年12月13日預告60天徵求各界意見，預告期間未接獲相關評論意見。但根據食藥署12月13日官方網站，根本就沒有這項「預告」，而是在106年3月15日逕行公告，食藥署對全民關心的食安「突襲」成功。

陳宜民表示，有防檢局官員表示，是廠商提出需求要求放寬，而不是農民，這也相當不合常理，22日台灣區製茶工業同業公會特別針對「氟派瑞」（Fluopyram）發函給所有會員與公部門，要求不要一次性的貿然開放到6ppm，畢竟國際上在茶葉類均未訂出容許量，貿然開放恐怕反造成我國茶葉出口困難，明顯不是茶農也不是茶商要求開放。

陳宜民說，到底是哪一間廠商具有如此大的能量，可以影響我國食安標準，讓公部門在沒有相關研討與詳細評估報告以前逕行放寬，農委會與食藥署必須要對國民說清楚，講明白，同時要求徹底檢視本次放寬的每一項農產品。

(旺報)