后里農會選舉前總幹事王鈺州60萬交保

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台中市后里區農會選舉競爭激烈，繼日前立委洪慈庸特助、前后里鄉代會主席王朝坤及洪慈庸服務處助理詹進興被檢方諭令各20萬元交保後，台中地檢署昨晚傳喚前總幹事王鈺州、現任總幹事陳清琪到案，訊後王男涉嫌行賄以60萬元交保、陳清琪則請回。

后里區農會選舉選前即賄聲賄影不斷，因欲爭取連任的王鈺州與農會推廣股長陳清琪競逐，另傳出有地方大老要「喬」總幹事職位。

後選舉結果出爐，王、陳兩派在農會代表部分，各獲17票平手，本月1日陳在9席理事中拿下5席，獲聘總幹事。

檢調於3日展開大規模傳喚動作，王朝坤、詹進興涉嫌在選舉中為陳買票，被依違反農會法各以20萬元交保。事後，洪慈庸辦公室則稱，兩人皆為服務處無給職志工，已停止2人在辦公室的工作，靜候司法調查。

檢方昨晚傳喚王鈺州與陳清琪，認定王男涉嫌向新當選農會代表行賄，諭令60萬元交保，1名涉嫌收賄農會代表以20萬交保。陳清琪否認賄選，檢察官訊後將他及兩名疑似樁腳，予以請回。

(中時)