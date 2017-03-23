遠東航空前進校園 傳授空姐面試技巧

盧紀融(圖中穿駝色洋裝)與同學們合影。圖：遠航提供

盧紀融(中)與開南大學空運管理系系主任許悅玲(左)、遠航形象大使的空服員柯雅蓁(左二)和同學們合影。圖：遠航提供

盧紀融跟開南大學師生分享空服經驗。圖：遠航提供

六月份畢業潮即將來臨，也象徵又有一批新鮮人即將進入職場，為了讓在校學生於畢業前夕，對未來的工作方向提前作好規劃及準備，遠東航空空服處副總經理盧紀融前（21）日受邀到開南大學觀光運輸學院航空運輸管理系以《築夢踏實 圓你的空服夢》為講題，分享三十年的工作經歷，並就應考時的美姿美儀、應對進退傳授必勝教戰守則。

遠航空服員出身的副總經理盧紀融，以幽默風趣的方式跟同學分享在遠航任職年的諸多經歷，大學時期就讀工程類科的她，鼓勵同學不要受限於就讀的科系，只要有夢就要勇敢去追求，把握當下每一個機會讓自己夢想成真。

遠航往年招考空服員都會吸引上千考生報名，當了超過20年的空服員考官，見過許多形形色色的考生，在考場會發生甚麼樣的狀況，以及站在考官立場會觀察的重點，都是這次講座活動的分享重點，希望讓有心成為空服員的同學們，能在考場上展現自己最好的一面。

從第一印象的決勝關鍵、親切的微笑到優雅的談吐，更重要的是要展現出自信心，才能在考試時充分發揮己身的優點。盧紀融另外還強調，考生除了介紹自己之外，還要對公司的概況要有基本的了解，以及與航空業相關的時事也必須掌握，才能凸顯出自己的競爭優勢。

而目前擔任遠航形象大使的空服員柯雅蓁，也現身說法跟同學們分享加入遠航團隊工作兩年多來的甘苦，並且以學姊的身分給即將走入職場的大學生一些最實用的建議。現場近百位懷有空服夢的應屆畢業生均表示，遠航舉辦這樣的空服講座讓準備報考的考生獲益良多，對未來可能成為空服員也更具信心。

整場講座，開南師生與盧紀融互動熱烈，嚮往空服行業的同學們也圍繞著柯雅蓁諮詢準備考試的小撇步；盧紀融透露，遠東航空為因應新機引進與航線增加，於四月中之前招募50名機場地勤實習人員，此外，也即將於下個(4)月25、26日兩天舉行空服員招考，歡迎對航空業有興趣的在學生加入遠東航空團隊。

(工商)