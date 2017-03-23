鳳山下水道爆燃案 檢持續追查肇禍責任

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高雄市三民區澄清路、覺民路口一處下水道工程17日疑施工挖破管線，造成爆燃1死3傷案，台灣高雄地方法院檢察署與高雄市政府水利局今天持續調查肇禍管線和追查責任。

這處污水下水道工程當天下午進行鑽挖作業時，突然爆燃，4名工人受困，警消陸續搶救出意識清醒3人送醫，最後一人救出時無生命徵象，送醫不治。

雄檢指派主任檢察官曾靖雅、檢察官林恒翠指揮，由台灣中油股份有限公司等相關管線單位配合到場開挖，追查和協助釐清責任。

雄檢襄閱主任檢察官王啟明表示，當地地下污水下水道管線埋設日久，錯綜複雜，目前開挖鑑定報告尚未出爐，持續調查肇禍管線和追查責任。1060323

(中央社)