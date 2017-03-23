央視指日核食仍輸陸 遭日使館去函質疑
中國大陸央視日前報導，被官方禁止進口的日本食品仍在中國大陸銷售後，導致不少日製產品被下架。日本駐北京大使館事後致函央視，質疑這項報導的採訪經過與事實關係。
環球網引述日本共同社報導，直到22日為止，央視都未對日本駐北京大使館的信函作出回覆。
報導指出，針對央視15日播出節目中所提到的商品，負責製造的日本企業指稱「這是誤解」。此外，北京及上海的部分超市已恢復銷售日製食品。
3月15日是中國大陸「消費者日」，央視當晚依例播出對市售不良商品的長篇調查報導。今年3月15日，央視在報導中指控，福島核電事故後，大陸官方禁止進口的10個日本都縣食品仍在市面銷售，導致大陸境內不少商家紛紛將日製食品下架。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。