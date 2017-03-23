央視指日核食仍輸陸 遭日使館去函質疑

中國大陸央視日前報導，被官方禁止進口的日本食品仍在中國大陸銷售後，導致不少日製產品被下架。日本駐北京大使館事後致函央視，質疑這項報導的採訪經過與事實關係。

環球網引述日本共同社報導，直到22日為止，央視都未對日本駐北京大使館的信函作出回覆。

報導指出，針對央視15日播出節目中所提到的商品，負責製造的日本企業指稱「這是誤解」。此外，北京及上海的部分超市已恢復銷售日製食品。

3月15日是中國大陸「消費者日」，央視當晚依例播出對市售不良商品的長篇調查報導。今年3月15日，央視在報導中指控，福島核電事故後，大陸官方禁止進口的10個日本都縣食品仍在市面銷售，導致大陸境內不少商家紛紛將日製食品下架。1060323

(中央社)