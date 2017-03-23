故宮南院旁木棉花道盛開 嘉義人秘境
嘉義縣故宮南院旁故宮東路長約1公里木棉花道盛開，紅通通木棉花，如詩如畫，嘉義鄉親可就近賞花，不用舟車勞頓前往台南市白河區林初埤，猶如嘉義人木棉花道秘境。
故宮南院旁故宮東路中央分隔島上的木棉花道，火紅的木棉花一一綻放，紅通通木棉花，延伸約1公里長，令人賞心悅目，吸引路過民眾前往賞花、拍照。
台南白河區林初埤木棉花道盛開，綿延數公里的花道，被西班牙旅遊休閒網站列為全球15大最美花海漫步道之一，讓人流連忘返。
故宮南院旁的木棉花道，雖然沒有串起火紅木棉花隧道，但視覺延伸的美感，搭配蔚藍天際，一樣具有美的感動，猶如嘉義鄉親木棉花道賞花秘境，前往故宮南院觀賞經典文物的遊客或嘉義人，現在賞花正是時候，千萬不可錯過。1060323
(中央社)
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