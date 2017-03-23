水電工急診勒護士脖子 桃檢起訴
桃園林姓男子12日在中壢天晟醫院急診室咆哮並勒住護理師頸部，院方強力譴責醫療暴力；桃檢今依違反醫療法等罪嫌將他起訴。
1名18歲、從事水電工的林男，12日酒後身體不適，送到中壢天晟醫院急診室就醫，他不但咆哮罵醫護人員，還勒住護理師頸部，院方立即報警處理，並強力譴責醫療暴力。
當天清晨，林男想要上廁所，步伐不穩而跌坐其他病床，醫護人員上前要協助，林男卻抓住護理師的腳，要求拔除點滴，其他護理人員見狀，上前解圍，林男除飆罵三字經，還勒住另一名王姓護理師脖子，導致護理師左部肩膀挫擦傷。
桃園地檢署偵辦，林男否認犯行，但護理人員作證且醫院監視器也清楚錄下犯行，檢方今天依違反醫療法等罪嫌將他起訴，並建請法官除非其公開道歉、與被害醫護人員和解，否則判處有期徒刑10月，不宣告緩刑。1060323
(中央社)
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